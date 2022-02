An ninh - trật tự

Tình hình an ninh trật tự trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần được bảo đảm

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (từ ngày 29-1 đến ngày 6-2) tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, các vụ trọng án. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cố ý gây thương tích, bị thương 3 người, lực lượng Công an đã tạm giữ 2 đối tượng ở huyện Nam Trực; xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người ở huyện Nghĩa Hưng. Công an các địa phương đã tiến hành xử lý 25 vụ, 27 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, vi phạm về pháo; vận động nhân dân giao nộp 4 quả pháo bóng đèn; bắt 2 vụ, 10 đối tượng đánh bạc, thu 74,47 triệu đồng; khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ; xử lý 71 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 37 phương tiện…

Có được kết quả trên là do thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, không tham gia vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ; huy động 100% quân số, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, mở rộng các hoạt động công khai, cắm chốt, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nhất là ở những nơi đông người, khu vui chơi giải trí. Công an tỉnh đã thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác thường trực chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán của Công an các huyện, thành phố, địa điểm quản lý, giam giữ can phạm nhân; tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ xuống các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự ngay từ ở cơ sở./.

Xuân Thu