Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua đột kích 75 ngày đêm hành động mẫu mực" và đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Sáng 8-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động thi đua đột kích với chủ đề “75 ngày đêm hành động mẫu mực” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20-4-1947 - 20-4-2022) và phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022.

Theo đó, thực hiện thi đua đột kích với thời gian 75 ngày đêm (từ ngày 4-2-2022 đến 20-4-2022), cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ tập trung thực hiện “5 mẫu mực”: Mẫu mực về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; Mẫu mực về chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; Mẫu mực về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ; Mẫu mực về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhân dân; Mẫu mực thi đua tổ chức tốt các hoạt động hướng về ngày truyền thống LLVT tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 LLVT tỉnh có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, LLVT tỉnh quán triệt, triển khai tới cán bộ, chiến sĩ tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”

Thông qua đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; tích cực, tự giác học tập, rèn luyện có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022./.

Hoàng Tuấn