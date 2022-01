Thành ủy Nam Ðịnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 24-1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định đã báo cáo với các vị đại biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021. Trong đó Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý đạt 18.186 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 17.329 tỷ đồng, tăng 13,45% so với năm 2020. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 1.199 triệu USD. Công tác quy hoạch được triển khai quyết liệt, hiệu quả; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng; công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo thành phố giữ vững thành tích học sinh giỏi và chất lượng giáo dục toàn diện dẫn đầu toàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo được bước chuyển mạnh mẽ.

Với những kết quả đó, năm 2021, Đảng bộ thành phố có 15/77 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 60/77 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thành phố bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong năm 2021; chia sẻ và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm tiếp tục phát huy tâm huyết, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Văn Huỳnh