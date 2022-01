Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2021

Trong 2 ngày 6 và 7-1-2022, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU năm 2021. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban TVTU nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của tập thể Ban TVTU và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban TVTU phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hòa vi quý" trong quá trình kiểm điểm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới...

Tại hội nghị, Ban TVTU đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban TVTU. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện "mục tiêu kép" đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban TVTU đã tập trung chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy; triển khai công tác sắp xếp bộ máy và cán bộ; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Các Ban Xây dựng Đảng và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đều có những đổi mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Về phát triển kinh tế - xã hội, Ban TVTU và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân chủ động thực hiện "mục tiêu kép", vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển. Tỉnh đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tăng từ 7,7 đến 8,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu ước tăng hơn 23%; toàn tỉnh có trên 51% số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ quyền, an ninh tuyến biển được bảo đảm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Các nội dung kiểm điểm tập thể được thực hiện gắn chặt với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 01, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với kiểm điểm cá nhân, các đồng chí Ủy viên Ban TVTU đã kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn số 21, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần tự phê bình và phê bình, "tự soi, tự sửa", việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm... Quá trình kiểm điểm cá nhân đều dựa trên cơ sở kết quả công tác năm 2021 gắn với kiểm điểm của tập thể, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác nêu trong Quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ của Ban TVTU; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban TVTU đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trên từng lĩnh vực công tác./.

Tin, ảnh: Xuân Thu