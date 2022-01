Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 7-1-2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thành tích của cán bộ, công chức, viên chức Sở TT và TT năm 2021.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do tác động của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Sở TT và TT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra và đóng góp vào thành tích chung của tỉnh với nhiều chỉ tiêu nổi bật như: Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; chỉ số sếp hạng chuyển đổi số (DTI Index) xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiện đại hóa hành chính trong Bộ chỉ số Par Index xếp thứ 14/ 63 tỉnh, thành phố; Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Công tác quản lý Nhà nước về TT và TT của tỉnh được tăng cường, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Các chỉ tiêu dịch vụ bưu chính, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, xuất bản, in, phát hành hoàn thành vượt mức và tiếp tục phát triển. Doanh thu bưu chính, chuyển phát ước thực hiện cả năm 2021 đạt 130 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 118% kế hoạch năm 2021. Hạ tầng thông tin truyền thông ngày càng hiện đại, đồng bộ, mở rộng về khu vực nông thôn; công nghệ thông tin được ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; hoạt động báo chí - xuất bản trên địa bàn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và đúng pháp luật.

Năm 2022, ngành TT và TT đặt ra mục tiêu: Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, công tác cải cách, hiện đại hóa hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; phát triển mạng lưới chuyển phát và logistics để thúc đẩy thương mại điện tử. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, thông tin điện tử; chấn chỉnh các hoạt động về báo chí; xuất bản, bản tin; truyền hình trả tiền; thiết lập và hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp; xuất bản tài liệu không kinh doanh; hoạt động in ấn, phát hành xuất bản phẩm… Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thông tin cơ sở tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành TT và TT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành TT và TT cần tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ ngành thực hiện nhiệm vụ để tạo bước đột phá thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông đồng bộ, đa dạng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số gắn với chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và mạng xã hội để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và có các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, gỡ bỏ đối với các thông tin sai sự thật, thông tin giả, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành và hình ảnh của tỉnh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương