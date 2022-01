Tiếp tục hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp phát triển các ngành công nghiệp, thương mại

Ngày 7-1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Song dưới sự lãnh đạo thống nhất, quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp nên kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại của tỉnh tiếp tục phát triển so với cùng kỳ. So với năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2 tỷ 627 triệu USD, tăng 25,5%, vượt kế hoạch tỉnh giao; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 52.711 tỷ đồng, tăng 11,9%. Toàn ngành đã chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, hạ tầng thương mại và công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố bình chọn được 50 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, 22 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp Quốc gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp còn gián đoạn trong sản xuất, kinh doanh, gặp khó về thị trường tiêu thụ sản phẩm; người lao động phải nghỉ luân phiên, đời sống công nhân lao động khó khăn.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Năm 2022, ngành Công Thương xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm trong tình hình mới. Tiếp tục thu hút các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao và có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách Nhà nước. Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14,0% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt từ 3 tỷ USD trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh ghi nhận sự nỗ lực vượt khó, phát triển ngành công nghiệp, thương mại của cộng đồng doanh nghiệp và ngành Công Thương đã góp phần giúp tỉnh hoàn thành thắng lợi vượt bậc, cao hơn nhiều so với dự định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, ngành Công Thương cần thực hiện nghiêm công tác vừa phòng chống dịch, vừa thích ứng an toàn để phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục triển khai xây dựng các cụm công nghiệp theo quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thi công các cụm công nghiệp đã khởi công; tích cực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương của các huyện, thành phố; quản lý thực hiện tốt các quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy