Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX

Sáng 28-12, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX họp hội nghị mở rộng lần thứ 13 thảo luận, đóng góp ý kiến tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình công tác năm 2022 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tập trung phòng chống dịch, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, chủ động linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh; kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt. Kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Ước thực hiện cả năm đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, một số chỉ tiêu cao hơn so với bình quân chung cả nước. Công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đến nay có 78/204 xã, thị trấn (chiếm 38%) đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung và chỉ đạo quyết liệt; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 thuộc nhóm 16 tỉnh cao nhất cả nước; Chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2020 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích nằm trong tốp dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và đứng thứ hai toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ quyền an ninh tuyến biển được đảm bảo.

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụcông tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình công tác năm 2022 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, khuyết điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vậncủa hệ thống chính trị; làm tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; huy động nguồn lực để xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, an toàn về môi trường, đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm,góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trước mắt tập trung đảm bảo các điều kiện cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui vẻ, an toàn./.

Tin: Thu Thuỷ

Ảnh: Xuân Thu