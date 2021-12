Tiếp tục thực hiện Nghị định 137/2020/NÐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Trong năm 2021, lực lượng Công an Nam Định đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo; đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 34 vụ, 45 bị can; xử lý hành chính 281 vụ, 306 đối tượng, phạt 394 triệu đồng, cảnh cáo 36 đối tượng. Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 34 vụ, tuyên phạt 45 bị cáo mức án từ 6 tháng tù giam đến 36 tháng tù giam. Trong đó, tính riêng từ ngày 18-11-2021 đến nay, đã phát hiện bắt 9 vụ, 10 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép, thu 57,011kg pháo các loại (khởi tố 7 vụ, 8 bị can; xử lý hành chính 2 vụ, 2 đối tượng, phạt 9 triệu đồng).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 137/CP ngày 23-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; gia đình, người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, nghiêm cấm các hành vi: Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. Không mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, đồng thời tích cực tham gia phát hiện tố giác và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng pháo bị xử phạt theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

Hoàng Tuấn