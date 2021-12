Bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh THPT

Hôm nay, ngày 7-12, thành phố Nam Định đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Trong ngày đầu tiên thành phố đã tiêm cho hơn 5.600 học sinh của các trường THPT: Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Trần Quang Khải và chuyên Lê Hồng Phong tại 6 điểm tiêm. Vắc-xin sử dụng tiêm cho học sinh trong chiến dịch này là vắc-xin Pfizer.

Học sinh được khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm ở thành phố Nam Định.

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 7-12, các huyện: Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Giao Thủy cũng đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh các trường THPT. Trước đó, ngày 6-12, hai huyện Hải Hậu và Trực Ninh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh. Các huyện: Xuân Trường, Nam Trực, Ý Yên, triển khai tiêm từ ngày 8-12. Để bảo đảm an toàn, hiệu quả tiêm chủng, ngành Y tế các địa phương đã phối hợp với ngành Giáo dục và các trường học thực hiện tốt việc rà soát đối tượng, điều tra tiền sử bệnh tật, lập danh sách trẻ thuộc các trường hợp chống chỉ định, trẻ có nguy cơ cao… để phân loại đối tượng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, nhân viên y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Các địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em; việc tiêm vắc-xin đảm bảo nhận được sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Trước khi tiêm học sinh được nhắc nhở, căn dặn kỹ lưỡng về những việc cần làm như: ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi trước khi tiêm; đến nơi tiêm, tuân thủ nghiêm mọi quy định của cán bộ y tế trong và theo dõi sức khỏe sau khi tiêm. Tại các điểm tiêm, quá trình thực hiện tiêm được thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh được tiêm. Tại các điểm tiêm đã có sự chủ động cao trong việc áp dụng các biện pháp cần thiết, phù hợp với quy chế chuyên môn và tình hình tại địa phương để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 như: bảo đảm giãn cách, đeo khẩu trang và khử khuẩn, bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc một chiều, bảo đảm khoảng cách giữa các bàn, vị trí tiêm chủng.

Dự kiến, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho học sinh THPT vào ngày 10-12./.

Tin, ảnh: Minh Tân