Không để mất cân đối cung cầu hàng hóa ngay cả khi dịch bùng phát

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của nhiều bộ phận người dân nhìn chung đều giảm. Dự kiến, sức mua trong các tháng cuối năm nay sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các nhà bán lẻ, siêu thị đều tăng hàng cung ứng, dự trữ từ 20-30% so với ngày thường nên về cơ bản sẽ vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, giá cả cơ bản ổn định.

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Bộ Công Thương cũng đã tính đến phương án ứng phó trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng vào đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ đã chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa theo các cấp diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hoá thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ triển khai công tác kết nối cung cầu nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường các dịp lễ, tết. Đặc biệt, Bộ đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện ngoại thành, vùng sâu, vùng xa, khu vực biển, đảo... nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp./.

PV