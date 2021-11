Liên Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Y tế phối hợp triển khai mở cửa trường học đảm bảo an toàn

Chiều 1-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Nguyễn Kim Sơn cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tăng cường triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, an toàn học đường khi trường học mở cửa trở lại.

Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng: Việc học sinh, sinh viên (HS, SV) trở lại trường là nhu cầu chính đáng. Do đó, các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là UBND các tỉnh, thành phố cần phải coi đó là việc quan trọng, tạo điều kiện tối đa cho HS, SV đến trường đảm bảo an toàn. Hai Bộ trưởng đồng thời trao đổi, thống nhất một số nội dung nhằm tăng cường triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, an toàn học đường cho việc đi học trực tiếp; tổ chức tập huấn cho hệ thống trường học các kỹ năng về dự phòng, quản lý, chăm sóc và phòng, chống dịch COVID-19. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai Bộ GD và ĐT, Y tế nhằm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe trong trường học khi HS, SV trở lại trường, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128/NQ-CP. Đồng thời, thúc đẩy các địa phương ứng xử phù hợp với việc mở cửa trường học ở từng xã, phường tương đương với các cấp độ kiểm soát dịch bệnh. Bộ GD và ĐT cũng đề nghị các địa phương thực hiện rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, cán bộ, nhà giáo khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường. Trong đó, lưu ý ưu tiên triển khai tiêm đủ liều vắc-xin cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên phục vụ tại trường học; nhanh chóng sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất, thực hiện khử khuẩn để đón học sinh đi học trực tiếp trở lại; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới. Các địa phương căn cứ vào đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn để quyết định cho học sinh tới trường trên nguyên tắc nơi nào đảm bảo an toàn, kiểm soát được dịch thì chủ động cho các em trở lại trường học tập…

Về việc triển khai tiêm vắc-xin cho học sinh từ 12-17 tuổi, Bộ GD và ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục sẵn sàng phối hợp, lập danh sách, khảo sát lấy ý kiến đồng ý của phụ huynh học sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm tại trường học. Hiện một số địa phương đã thực hiện tiêm vắc-xin cho học sinh như Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 305 nghìn học sinh, Bình Dương là 42.330 học sinh, Ninh Bình 32.938 học sinh.

Liên quan đến tiêm vắc-xin, đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, việc tiêm vắc-xin cho trẻ theo hình thức chiến dịch, thực hiện trước với lứa tuổi từ 16-17, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ. Việc tiêm chủng chủ yếu thực hiện tại các trường học, trẻ không đi học thì tiêm tại trạm y tế, trẻ có bệnh nền tổ chức tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện để có những xử trí phù hợp./.

