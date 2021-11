Hải quan phối hợp bắt giữ 1.218 vụ vi phạm trong 1 tháng

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên toàn tuyến giảm hơn so với tháng trước về số vụ vi phạm, nhưng tính chất vụ việc lại rất phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi hơn. Trong đó, do nhu cầu sử dụng trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh tăng cao nên hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa của các đối tượng cũng tăng lên. Cơ quan hải quan đã phát hiện nhiều lô hàng có thuốc điều trị bệnh COVID-19, bộ test nhanh COVID-19, thuốc điều trị ung thư... Số thuốc bị phát hiện và bắt giữ đều chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021-2022; ban hành các công văn chỉ đạo hướng dẫn các cục hải quan địa phương về công tác điều tra chống buôn lậu. Đồng thời, Tổng cục Hải quan trang bị một số máy phát hiện ma túy, chất nổ cho Cục Điều tra chống buôn lậu và cục hải quan các địa phương, đề nghị Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an phối hợp thử nghiệm tính năng máy phát hiện ma túy, chất nổ.

Tính từ ngày 16-9 đến 15-10-2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.218 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 228,069 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 18,566 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 3 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 7 vụ./.

PV