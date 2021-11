Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu trao quà cho học sinh đang thực hiện cách ly tập trung

Thực hiện chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động nhằm hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thời gian qua Huyện Đoàn Hải Hậu đã triển khai chương trình đến toàn thể các cơ sở Đoàn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi và người dân ủng hộ. Vừa qua, Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu tổ chức hoạt động trao 15 “Túi quà an sinh” trị giá 4,5 triệu đồng cho học sinh Trường THCS xã Hải Thanh đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 huyện và 1 học sinh lớp 5 Trường THCS xã Hải Quang đang thực hiện cách ly tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đặt tại thị trấn Thịnh Long. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm của đoàn viên, thanh niên trong huyện đến những hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng cán bộ, nhân dân trong huyện đẩy lùi dịch COVID-19./.

Văn Huỳnh