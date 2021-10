Vụ Bản bổ sung 15 dự án tổng kinh phí 382,3 tỷ đồng đầu tư công trung hạn đến năm 2025

Huyện Vụ Bản đã chấp thuận bổ sung 15 dự án (gồm 5 dự án do UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 9 dự án do UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và 1 dự án do UBND xã Thành Lợi làm chủ đầu tư) vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các dự án do UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 314,5 tỷ đồng gồm: quy hoạch phân khu thành phố Nam Định; cải tạo, nâng cấp đường Hiển Khánh - Tân Khánh; xây dựng khu dân cư tập trung thị trấn Gôi; cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã Trung Thành (đoạn từ Quốc lộ 38B đến đường huyện Chợ Lời - Đại Thắng); cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã Vĩnh Hào (đoạn từ đường huyện Chợ Lời - Đại Thắng đến cầu Xi). 9 dự án do UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và dự kiến là 63,3 tỷ đồng. Riêng dự án xây dựng nhà học 2 tầng 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non khu trung tâm xã Thành Lợi lấy từ nguồn ngân sách đấu giá đất khu dân cư tập trung xã Thành Lợi có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng đã được UBND huyện giao UBND xã Thành Lợi làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 20-8-2021)./.

Thành Trung