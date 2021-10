Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Ngày 13-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12-2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Mục đích Tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em đến các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực ở môi trường gia đình trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động của Tháng hành động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hình thức đa dạng, phong phú. Việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động cần tuân thủ các quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị./.

Viết Dư