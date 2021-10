Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi: - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang;

- Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát đã đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân và sự an toàn của nhân loại. Từ ngày 27-4-2021 đến nay, đợt dịch lần thứ tư với biến thể Delta lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng; số người mắc bệnh, số ca tử vong tăng nhanh. Số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm… cần được hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn. Trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm, một phần kinh phí mua vắc-xin tiêm cho toàn dân để sớm đưa nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Nam Định về tiếp tục phát động đợt vận động “Ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch. Với tinh thần mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập; công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định xin gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời cảm ơn chân thành, tri ân các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đã san sẻ yêu thương, góp công, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh và cả nước nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. Xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân ở những nơi thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Quỹ cứu trợ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định:

1. Tài khoản Kho Bạc Nhà nước tỉnh Nam Định. Tên tài khoản: Tài khoản Quỹ cứu trợ UBMTTQ tỉnh Nam Định; Số tài khoản: 3761.0.9098863.91049

2. Tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nam Định.

- Tài khoản ủng hộ bằng Việt Nam Đồng: UB MAT TRAN TO QUOC TINH NAM DINH QUY CUU TRO; Số tài khoản: 121000089204.

- Tài khoản ủng hộ bằng USD: UB MAT TRAN TO QUOC TINH ND QUY CUU TRO; Số tài khoản: 129000089124; Mã SWIFT CODE: ICBVVNVX382

3. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 2, đường Máy Tơ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)./.