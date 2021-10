Khai trương Cửa hàng CP Fresh Shop đầu tiên tại Nam Định

Sáng 2-10-2021, tại số nhà 85, đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du - thành phố Nam Định, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ khai trương Cửa hàng CP Fresh Shop đầu tiên tại Nam Định.

Đại diện lãnh đạo Sở NN và PTNT tặng hoa, chúc mừng Công ty nhân dịp khai trương Cửa hàng CP Fresh Shop tại thành phố Nam Định.

Anh Hoàng Trung Vương, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, tại khu vực Nam Định - Ninh Bình - Hà Nam cho biết: Đây là cửa hàng đầu tiên của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, tại Nam Định. Cửa hàng sẽ bày bán khoảng hơn 80 mã sản phẩm gồm: Thịt lợn, thịt gà, trứng gà và nhiều thực phẩm đã qua chế biến, bao gồm: Xúc xích, lạp sườn, giò, chả, nem và các loại hải sản... đều do Công ty sản xuất theo quy trình an toàn. Lợn, gà đều được giết mổ, chế biến trên dây chuyền công thiết bị nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm…; sản phẩm được bảo quản trong tủ mát chuyên dụng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định nên giữ được dinh dưỡng và đảm bảo độ tươi, ngon vốn có của sản phẩm.

Đại diện các đơn vị chức năng của tỉnh chúc mừng Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, khu vực Nam Định - Ninh Bình - Hà Nam.

Ngoài việc kinh doanh tại cửa hàng, Cửa hàng CP Fresh Shop Nam Định cũng bán hàng online để giúp người dân có thêm sự lựa chọn với sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch, giá bán hợp lý.

Được biết, hiện Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, tại khu vực Nam Định - Ninh Bình - Hà Nam đang hợp tác chăn nuôi gia công heo và gia cầm với nhiều chủ trang trại theo quy trình khép kín - hiện đại - đảm bảo an toàn sinh học, với sự quản lý, giám sát chặt chẽ của Công ty và các cơ quan chức năng. Đây sẽ là nguồn cung ứng thực phẩm ổn định, chất lượng và uy tín cho người tiêu dùng, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Đông đảo khách hàng chọn mua các sản phẩm tại cửa hàng.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô thêm một số Cửa hàng CP Fresh Shop tại thành phố Nam Định nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm sạch, chất lượng cho người dân Nam Định./.

Tin, ảnh: Văn Đại