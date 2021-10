1.244 hộ thoát nghèo, 2.515 hộ thoát cận nghèo từ nguồn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Chiều 1-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chủ trì hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ kịp thời cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến ngày 30-9-2021, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng CSXH đạt 3.432 tỷ đồng, tăng 218 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ đạt 3.416,8 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 202,8 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch, với 100.374 khách hàng đang có dư nợ. Đã có 4.893 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 3.779 hộ mới thoát nghèo và 14.856 đối tượng chính sách khác được vay vốn góp phần giúp 1.244 hộ thoát nghèo, 2.515 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 1.399 lao động; 1.996 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng 26.110 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; 71 căn nhà cho người có thu nhập thấp đóng góp tích cực vào việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Chất lượng tín dụng đảm bảo, đến ngày 30-9-2021, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,14% tổng dư nợ. Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tập trung khẩn trương triển khai cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho 5 doanh nghiệp, số tiền 749,21 triệu đồng.

Các tháng cuối năm 2021, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, cấp ủy chính quyền cơ sở nắm bắt kịp thời những thiệt hại của khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh để triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận sự nỗ lực mà Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong thực hiện giải ngân vốn tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm 2021; đồng thời hoàn thành sớm chỉ tiêu về bổ sung nguồn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các tháng cuối năm ngân hàng tiếp tục chủ động làm việc với các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan quan tâm bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH. Tăng cường phối hợp, triển khai việc phân loại, xử lý nợ xấu linh hoạt, phù hợp. Chủ động tham mưu điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn cho vay đảm bảo tuân thủ đúng quy định, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của từng chương trình, từng địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, lãnh đạo các huyện, thành phố, hội đoàn thể các cấp, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt Kế hoạch 102/KH-UBND của UBND tỉnh bố trí vốn từ ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng CSXH./.

Đức Toàn