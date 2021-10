Dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế xã Yên Hồng (Ý Yên) từ 6 giờ 00 phút ngày 29-10

Ngày 28-10-2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 169 về dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế xã Yên Hồng (Ý Yên) từ 6 giờ 00 phút ngày 29-10-2021; giao UBND huyện Ý Yên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các thôn: Đằng Động, Hoàng Nê, An Lộc Hạ theo Quyết định số 77 ngày 7-5-2021 của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 20-10-2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ra Quyết định số 163/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Yên Hồng (bao gồm 1.904 hộ dân, 6.363 nhân khẩu) bắt đầu từ 12 giờ 00 phút ngày 20-10-2021 để phòng, chống dịch COVID-19. Trong những ngày sau đó, Huyện uỷ, UBND huyện Ý Yên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã tập trung chỉ đạo các lực lượng Y tế, Công an, Quân sự huyện kịp thời vào cuộc, quyết liệt tổ chức khoanh vùng, cách ly, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 để triển khai các biện pháp cấp bách nhằm sớm kiểm soát, ngăn chặn lây lan, nhanh chóng dập dịch. Tính đến ngày 28-10-2021, xã Yên Hồng đã ghi nhận 71 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Thôn Đằng Động 64 ca; thôn An Lộc Hạ 5 ca; thôn Hoàng Nê 2 ca. Tất cả các trường hợp F0 đều nằm ở 24 hộ gia đình. Các trường họp được xác định là nguồn lây chính đều đã được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của huyện ngay từ ngày 18-10-2021. UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã phối hợp với Sở Y tế, các lực lượng Công an, Quân đội tổ chức thực hiện tốt việc cách ly y tế nghiêm ngặt theo chỉ đạo của tỉnh. Huyện Ý Yên đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng với hơn 90 nghìn mẫu tại 9 xã, thị trấn. Riêng đối với xã Yên Hồng đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR 3 lần: Lần 1 ngày 19-10-2021; lần 2 ngày 23-10-2021; lần 3 ngày 26-10-2021; mỗi lần 4.621 người tại các thôn: Hoàng Nê, Hoàng Nghị, An Lộc Thượng, Cao Bồ đều cho kết quả âm tính. Đến nay, ổ dịch tại thôn Đằng Động cơ bản đã được kiểm soát, nguồn bệnh chỉ khu trú tại khu vực thôn Đằng Động và thôn An Lộc Hạ. Thôn Hoàng Nê là nơi có 2 ca bệnh mới được ghi nhận vào ngày 25-10-2021 và ngày 27-10-2021 nhưng đều được phát hiện trong khu cách ly tập trung từ ngày 18-10-2021.

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 16-10-2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ, đồng thời để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Ý Yên có Tờ trình số 230 xin ý kiến UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế điều chỉnh phạm vi vùng cách ly, biện pháp cách ly y tế tại xã Yên Hồng. Theo đó: Tiếp tục thiết lập cách ly y tế vùng có dịch, gồm: Toàn bộ thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, bao gồm: 360 hộ dân và 1.443 nhân khẩu; Toàn bộ thôn An Lộc Hạ, xã Yên Hồng, bao gồm: 333 hộ dân và 1.162 nhân khẩu. Thời gian thực hiện: Từ 6 giờ 00 phút, ngày 29-10-2021 đến khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền về công bố hết dịch bệnh trên địa bàn./.

Việt Thắng