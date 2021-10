Vietcombank Nam Ðịnh quyết liệt trong chống dịch COVID-19

"Quyết liệt - Chủ động - Linh hoạt” là phương châm hành động đang được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Định (Vietcombank Nam Định) nỗ lực thực hiện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đại diện Vietcombank Nam Định cho biết: Mới đây khi nhận được thông tin có trường hợp F1 là cán bộ, nhân viên đơn vị, Vietcombank Nam Định đã phối hợp với cơ quan y tế địa phương triển khai ngay việc rà soát xác định và cách ly các đối tượng F1, F2; khẩn trương truy vết, lập danh sách F1, F2 gồm các cán bộ ngân hàng, các khách hàng đến giao dịch có tiếp xúc với F1. Hiện tại, Vietcombank Nam Định đã lắp đặt máy đo thân nhiệt tự động, bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin khai báo y tế của khách hàng khi đến giao dịch. Cùng với đó trang bị đầy đủ các vật tư thiết bị phòng dịch cho nhân viên và khách hàng sử dụng như dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính che, tấm chắn giọt bắn… nhằm bảo đảm an toàn cho cả nhân viên và khách hàng. Triển khai phương án “3 tại chỗ” tại trụ sở Chi nhánh bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng 26-10-2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chức năng. Cùng với đó, Vietcombank Nam Định nhanh chóng thiết lập vùng an toàn và vùng đệm đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên thực hiện “3 tại chỗ”. Hiện tại, Chi nhánh đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 26 cán bộ làm việc “3 tại chỗ”; đều có kết quả âm tính. Toàn bộ nhân sự Vietcombank Nam Định đi làm đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và có thẻ xanh COVID, nhân sự trở lại làm việc ngày đầu yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính (xét nghiệm nhanh hoặc RT- PCR). Hàng ngày, Chi nhánh bố trí nhân sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại nơi làm việc; trang bị cơ sở vật chất, y tế phục vụ công tác phòng chống dịch; đảm bảo 5K. Tiến hành phun khử khuẩn khu vực làm việc, phòng giao dịch, ATM vào cuối mỗi ngày làm việc. Ngoài ra, các khách hàng không đến giao dịch tại trụ sở hoàn toàn có thể yên tâm khi mọi dịch vụ giao dịch, thanh toán, mở tài khoản đều có thể sử dụng trực tuyến thông qua ứng dụng VCB Digibank của Vietcombank. Theo ghi nhận của phóng viên, mọi hoạt động tại trụ sở của Vietcombank Chi nhánh Nam Định vẫn diễn ra nhịp nhàng, thông suốt; số lượng khách hàng tuy có giảm so với trước nhưng các hoạt động giao dịch vẫn bình thường./.

Đức Toàn