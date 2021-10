Rà soát, hoàn thiện phương án, kịch bản phòng chống dịch trên diện rộng

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí ủy viên UBND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có những diễn biến rất phức tạp, nhất là tại thành phố Nam Định xuất hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng, đây là ổ dịch rất phức tạp, diễn biến nhanh, một số ca bệnh có liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, siêu thị, nhà hàng, công ty... đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là thành phố Nam Định tập trung cao độ, chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không kể ngày và đêm, thần tốc truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp F1, F2 và xác định rõ vùng nguy cơ rất cao, vùng nguy cơ cao để khoanh vùng gọn nhất có thể, thực hiện biện pháp giãn cách, đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa tránh tác động tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Biểu dương ngành Y tế, Quân đội, Công an, thành phố Nam Định và các huyện Ý Yên, Trực Ninh đã chủ động, quyết liệt, thực hiện bài bản, kịp thời các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại thành phố Nam Định còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao; bên cạnh đó ngày càng có nhiều người dân trở về tỉnh từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc COVID-19 cao như: thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An... luôn thường trực nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong điều kiện năng lực y tế còn hạn chế, tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 còn rất thấp; UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát trên địa bàn, sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh; đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thủ trưởng các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không được hoang mang, lo lắng, song phải chủ động, bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt, hiệu quả trong xử lý mọi tình huống của dịch bệnh.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 207/TB-UBND ngày 20/10/2021; trong đó quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

- Các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, y tế, UBND các xã, phường, thị trấn, tổ COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo quy định. Rà soát, yêu cầu các hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo cam kết đã ký.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao, như: thành phố Phủ Lý (Hà Nam), thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An...; thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm ngay khi về địa phương; căn cứ tình hình thực tế để tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), giám sát chặt chẽ việc cách ly, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Từ 00 giờ 00 ngày 28/10/2021, dừng hoạt động 02 chốt (trạm) kiểm soát liên ngành tại Quốc lộ 21A và Quốc lộ 21B xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiếp tục duy trì hoạt động trạm kiểm soát tại điểm Cao Bồ, Quốc lộ 10, huyện Ý Yên, để kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông và hướng dẫn người dân khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi về tỉnh.

3. Sở Y tế:

- Thường xuyên rà soát, công bố cấp độ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đảm bảo đánh giá đúng tình hình diễn biến của dịch bệnh để có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản phòng chống dịch trên diện rộng với 1.000 ca nhiễm, 5.000 ca nhiễm, 10.000 ca nhiễm Chuẩn bị các điều kiện về sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, oxy y tế, nhân lực để khởi động Trung tâm Y tế thành phố Nam Định là nơi phục vụ công tác điều trị người nhiễm COVID-19.

- Hướng dẫn cụ thể việc xác định ca bệnh, người tiếp xúc (F1, F2) để phục vụ công tác truy vết, sàng lọc, điều trị và các biện pháp cách ly y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Chủ động đảm bảo vật tư, nhân lực để tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, xét nghiệm tầm soát theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân, hiệu thuốc kiểm soát chặt chẽ người đến khám chữa bệnh, mua thuốc, nếu có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, mất vị giác... phải yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: xét nghiệm, khai báo y tế...

4. Công tác tiêm chủng

- Sở Y tế tiếp tục tham mưu ưu tiên phân bổ tiêm trên diện rộng cho thành phố Nam Định, địa bàn có nguy cơ cao, người trên 50 tuổi, các đối tượng ưu tiên theo quy định. Đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 cho toàn thành phố Nam Định trước ngày 07/11/2021.

- Sở Y tế, các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan.

- Chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng nhất là nhân lực, địa điểm tiêm phù hợp, trang thiết bị, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ phục vụ công tác tiêm đảm bảo nâng cao năng lực tiêm.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở cách ly theo hướng cao hơn, rộng hơn sẵn sàng đáp ứng từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn. Chuẩn bị bộ máy và các điều kiện để vận hành bệnh viện dã chiến.

6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có mã QR-Code và tất cả người khi ra, vào phải thực hiện quét mã QR-Code. UBND các huyện, thành phố thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm, yêu cầu dừng hoạt động của các đơn vị nếu không có mã QR-Code.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến theo tình hình cấp độ dịch bệnh và chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và kế hoạch chương trình năm học 2021-2022.

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng phương án đón người dân tỉnh Nam Định trở về từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam khi được đề nghị, thống nhất của các tỉnh, thành phố.

9. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động:

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn; thực hiện xét nghiệm tầm soát xác suất người lao động theo quy định.

- Phân công đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo các biện pháp cụ thể.

10. Huyện Ý Yên, thành phố Nam Định tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 202/TB- UBND ngày 18/10/2021; Công điện số 38/CĐ-UBND ngày 21/10/2021; Thông báo số 210/TB-UBND ngày 26/10/2021; Văn bản số 822/UBND-VP7 ngày 27/10/2021 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại địa phương để sớm ngăn chặn, không chế dịch bệnh.

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ việc cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh nhất là trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền (nhất là thông qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; truyền thanh lưu động; trang thông tin điện tử, mạng xã hội) về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân hiểu rõ, tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi ra khỏi địa bàn nếu không cần thiết và đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong việc giám sát, phát hiện những người từ tỉnh, thành phố khác về địa phương, kiểm soát những trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.