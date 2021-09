Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2-9, sáng 1-9, Công an tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh đã liên tiếp điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án ma túy, sử dụng vũ khí nguy hiểm cướp tài sản liên tỉnh, vi phạm trong khai thác, tập kết, vận chuyển kinh doanh cát, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó Công an thành phố Nam Định đã triệt xóa 5 tụ điểm ma túy phức tạp; bắt 7 vụ, 17 đối tượng phạm tội về ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm chặt đứt những đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy về Nam Định. Hai đường dây cung cấp ma túy với số lượng lớn về Nam Định được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt xóa. Trong đó, đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Vân Hồ - Sơn La về Nam Định được triệt xóa ngày 11-7-2021. Ngoài ra, trong 30 ngày (từ ngày 30-7 đến 30-8-2021), đơn vị đã đấu tranh triệt phá 4 tụ điểm phức tạp về ma túy tại phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định), xã Yên Bằng (Ý Yên) và xã Giao Tiến (Giao Thủy). Công an thành phố Nam Định phối hợp Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) triệt xoá băng nhóm sử dụng vũ khí nguy hiểm cướp tài sản liên tỉnh. Ngoài ra, lực lượng Công an còn kịp thời dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Santerllion Travel Goods, chuyên sản xuất các sản phẩm vali, túi xách; phát hiện nhiều vụ vi phạm trong khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh và trong đấu tranh, triệt xóa đường dây có dấu hiệu phạm tội mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản; Công an tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh