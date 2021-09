Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ý Yên

Sáng 29-9, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ý Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Đại

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Huyện uỷ, UBND huyện Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Huyện Ý Yên đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi trên địa bàn có ca dương tính với SARS-CoV-2, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được giữ vững ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 9,03% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,95%; đến nay, huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 45 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; lĩnh vực văn hoá – xã hội có bước phát triển. Việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2022 được triển khai thực hiện đảm bảo quy trình, thời gian theo kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 và sự kịp thời, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Ý Yên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, huyện Ý Yên cần tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt kiểm soát chặt chẽ người từ Hà Nam về; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; huyện xây dựng và hoàn thành phương án tiêm vắc – xin diện rộng khi có nguồn vắc – xin được phân bổ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn hành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát tất cả các quy hoạch để xây dựng quy hoạch của huyện và quản lý chặt chẽ quy hoạch khi đã được duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; trong đó tập trung làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai. Rà soát lại toàn bộ các dự án khu, cụm dân cư tập trung để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-10-2021. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng của các công trình, Dự án. Dành nguồn lực tài chính để chống dịch. Thường xuyên rà soát lại các quy trình thủ tục về đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, định giá đất. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2022 đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Thực hiện quy chế làm việc, chấn chỉnh kỷ cương công vụ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến một cửa liên thông trước ngày 1-11-2021. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, ổn định tình hình địa bàn./.

Thu Thuỷ