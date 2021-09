Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2021

Sáng 29-9, đồng chí Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) chủ trì cuộc họp trực tuyến với 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình kiểm tra công tác PCTT năm 2021. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên trong Ban Chỉ huy (BCH) PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo kết quả triển khai công tác PCTT năm 2021 của tỉnh ta, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, tỉnh đã kiện toàn BCH PCTT và TKCN các cấp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai theo Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18-2-2020 của Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các cơ quan có liên quan đôn đốc tổ chức diễn tập PCTT tại 10/10 huyện, thành phố một cách an toàn, đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27-3-2020 của BCĐ Trung ương về PCTT, tỉnh đã xây dựng lực lượng xung kích PCTT cấp xã với 22.500 người; tổ chức đào tào, tập huấn, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là lực lượng xung kích cấp xã, thông qua các cuộc diễn tập PCTT đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hiện có 204/204 xã, thị trấn triển khai nội dung tiêu chí 3.2 “Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ” trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, cơn bão số 2 và hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại cho tỉnh 2,985 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố đê, kè sạt sập do triều cường, gió mạnh trên biển và khắc phục nhanh sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 2 gây ra, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều của tỉnh. Bão số 5 tuy không ảnh hưởng trực tiếp song mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến một số tuyến đê, nhiều diện tích lúa bị ngập và 2.122ha lúa mùa bị đổ. Tỉnh đã chỉ đạo các công ty thủy nông tiêu thoát nước giảm thiểu thiệt hại do ngập úng gây ra, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp; tiêu úng khu vực trũng, khu đô thị và khu công nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo khắc phục các sự cố đê, kè đảm bảo an toàn đê điều và PCTT. Trước dự báo tình hình thiên tai trong thời gian tới vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân và các công trình trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, Văn phòng Thường trực BCĐ PCTT Trung ương báo cáo Chính phủ xem xét, quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp các công trình xung yếu của tỉnh Nam Định đảm bảo công tác PCTT năm 2021 và các năm tiếp theo. Có hướng dẫn cụ thể cho địa phương áp dụng định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng PCTT tại Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 3-6-2021 của Chính Phủ. Tăng cường đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực TKCN, cứu hộ trên biển cho địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Anh Dũng đánh giá cao kết quả triển khai công tác PCTT năm 2021 của 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để xây dựng phương án chủ động PCTT và TKCN trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Khẩn trương hoàn thành các công trình, dự án đê điều phục vụ công tác PCTT. Chỉ đạo các địa phương đôn đốc nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh thu hoạch cây trồng, con nuôi thủy sản đã đến kỳ. BCH PCTT và TKCN 2 tỉnh nhanh chóng rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy PCTT, nâng cao năng lực Văn phòng Thường trực PCTT cấp tỉnh, xây dựng củng cố lực lượng xung kích PCTT ở cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT; sử dụng có hiệu quả Quỹ PCTT./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh