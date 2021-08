Ngày 16 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí đại diện các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh; tham dự tại điểm cầu các huyện, thành phố có đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trong tuần vừa qua, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp, trong tỉnh đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12 trường hợp trở về từ vùng dịch đã được cách ly và 02 trường hợp lây nhiễm thứ phát. Các cấp, các ngành đã tập trung cao thực hiện quyết liệt, bài bản, kịp thời các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh, kiểm soát chặt chẽ không để dịch lây lan trên diện rộng và đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Đồng thời tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành nhất là các lực lượng tuyến đầu như: Y tế, công an, quân sự... trong công tác phòng, chống dịch. Biểu dương các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Ý Yên đã chủ động, quyết liệt, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người dân về địa bàn, khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà.

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, luôn thường trực nguy cơ cao tiếp tục có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh; việc kiểm soát người từ tỉnh khác về địa phương, giám sát việc thực hiện cách ly y tế tại nhà của chính quyền cơ sở, Tổ COVID-19 cộng đồng ở một số nơi còn chưa nghiêm, thiếu chặt chẽ. Để thực hiện nghiêm, quyết liệt các các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững thành quả, không để dịch lây lan, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” trên địa bàn toàn tỉnh; UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thường xuyên cập nhật những chỉ đạo, hướng dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời theo tinh thần chủ động, bình tĩnh, linh hoạt, bản lĩnh trong mọi tình huống của dịch bệnh; với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng.

2. Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID- 19" do Thủ tướng Chính phủ phát động theo tinh thần "mỗi người dân là một chiến chiến sỹ", "mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch". Đồng thời tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và kịp thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

3. Tăng cường thông tin, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tự bảo vệ an toàn của từng người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương để qua đó xây dựng vững chắc vùng an toàn đối với từng xã, phường, thị trấn, từng huyện, thành phố.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về địa phương.

- Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân có người thân ở các tỉnh, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ không rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ, lối vào tỉnh; tiếp tục không tiếp nhận người dân từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trừ những trường hợp theo kế hoạch thống nhất giữa UBND các tỉnh, thành phố nơi giãn cách xã hội và UBND tỉnh Nam Định, các trường hợp công vụ, ngoại giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các trường hợp đặc biệt cấp bách theo tình huống cụ thể.

- Đối với các trường hợp được phép vào tỉnh phải cách ly tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 12/8/2021. Đối với người lao động làm việc ở tỉnh ngoài đi về trong ngày; người lao động ở các tỉnh lân cận làm việc tại tỉnh đi về trong ngày tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 134/TB-UBND ngày 28/7/2021.

- Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện kiểm tra, rà soát, kiên quyết dừng hoạt động các bến đò ngang sông không được cấp phép. UBND các huyện căn cứ tình hình thực tế quyết định tạm dừng hoặc hạn chế số chuyến đò ngang sông sang các tỉnh lân cận.

- UBND các huyện có địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận gửi văn bản phối hợp, thống nhất trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các huyện, thành phố của tỉnh lân cận.

5. Các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản phòng chống dịch đáp ứng với từng cấp độ của dịch bệnh, trong trường hợp có từ 50, 100, 200... ca bệnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo phương án cách ly tối thiểu là 500 người.

6. Từ 0h00”, ngày 17/8/2021, yêu cầu các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ được phục vụ dưới 20 người cùng một thời điểm và phải thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19; khuyến khích bán đồ ăn mang về nhà sử dụng.

7. Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả "Tháng cao điểm phòng chống COVID-19"; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân, nhất là việc thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế, cách ly y tế...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. Các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, huy động các lực lượng, Tổ COVID cộng đồng thực hiện nghiêm túc phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp từ tỉnh khác về địa bàn mà không khai báo; quản lý, giám sát chặt chẽ những người đang cách ly tại nhà theo quy định. Nơi nào quản lý, giám sát người cách ly tại nhà không nghiêm để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì xử lý thật nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của Đảng và Nhà nước.

9. Tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng:

- Sở Y tế tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện test nhanh kháng nguyên cho cán bộ y tế tại các trung tâm y tế huyện, thành phố; trạm y tế xã, phường, thị trấn; bộ phận y tế tại các nhà trường, doanh nghiệp...

- Sở Y tế có văn bản hướng dẫn về việc định kỳ tổ chức xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime PCR) để sàng lọc nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cao như: Cơ sở y tế, chợ dân sinh, doanh nghiệp có sử dụng trên 100 lao động...

10. Về triển khai tiêm vắc xin

- Công tác phân bổ vắc xin: Sở Y tế, các ngành liên quan, các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ vắc xin đảm bảo khoa học, đúng đối tượng, địa bàn theo quy định, trong đó ưu tiên tiêm đủ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, như: y tế, công an, quân sự; lực lượng cung cấp đảm bảo nhu yếu phẩm; những người đã được tiêm mũi 1. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định.

- Đăng ký tiêm vắc xin:

+ Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, tổng hợp, đăng ký số lượng người tiêm vắc xin, hoàn thành trước ngày 01/9/2021, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế).

+ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các huyện, thành phố áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký, phân bổ, quản lý, tiêm vắc xin.

- Tổ chức tiêm vắc xin:

+ Các huyện, thành phố rà soát, lựa chọn địa điểm tiêm vắc xin đảm bảo thuận tiện và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Kiểm tra, đánh giá năng lực tiêm vắc xin hiện có, xây dựng phương án nâng cao năng lực tiêm vắc xin, báo cáo Sở Y tế tổng hợp, xây dựng phương án trên toàn tỉnh.

+ Sở Y tế, các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin khi được phân bổ đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng nhất là nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm đảm bảo năng lực tiêm ít nhât là 40.000 liều/ngày.

11. Sở Lao động Thương và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đối với người sử dụng lao động đảm bảo đúng mục đích và các quy định pháp luật hiện hành.

12. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức các lực lượng, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.

13. Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

- Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn triển khai năm học mới 2021 - 2022 và tổ chức Lễ khai giảng đảm bảo tuyệt đối an toàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hình thức tổ chức Lễ khai giảng năm học mới đảm bảo trang trọng, hiệu quả và an toàn phòng chống dịch COVID-19.

14. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, hàng ngày báo cáo tình hình người dân từ tỉnh khác về địa bàn (gồm: danh sách, ngày về tỉnh, yếu tố dịch tễ, hình thức áp dụng biện pháp cách ly) từ ngày 01/8/2021 đến ngày báo cáo. UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước 16h00’ hàng ngày (qua Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh).