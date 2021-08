Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên các tăng, ni lên đường tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An

Ngày 16-8, tại Trúc lâm Thiên Trường (Trung tâm Phật giáo tỉnh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ xuất quân tình nguyện tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự, động viên các tăng, ni.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, thời gian qua, đông đảo các chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc các tôn giáo trong cả nước đã tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó phong trào “Cởi áo cà sa khoác áo blouse trắng phòng, chống dịch”; đăng ký sử dụng cơ sở thờ tự làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 diễn ra sôi nổi. Ở tỉnh ta hàng trăm tăng, ni các chùa và tăng, ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh đã đăng ký tình nguyện lên đường, chung sức tham gia cùng các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Trong đợt này, có 70 tăng, ni trong tỉnh lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.

Các đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa và quà động viên tăng, ni tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đoàn Văn Hùng đã biểu dương những hành động tốt lành và nghĩa cử cao đẹp của các tăng, ni, phật tử đã kết nối tình nghĩa đồng bào, cùng cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần quyết tâm "chống dịch như chống giặc", vì mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí chúc các tăng ni sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, phật sự viên thành, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, góp phần cùng các lực lượng và nhân dân tỉnh Long An sớm kiểm soát được dịch bệnh, để xã hội bình an phát triển, cuộc sống được trở lại bình thường./.

