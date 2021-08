Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân gói cho vay trả lương ngừng việc do dịch COVID-19

Sáng ngày 13-8, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, trước sự chứng kiến của đại diện 2 bên, lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Châu Long (CCN An Xá - thành phố Nam Định) giải ngân gói cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Công ty đã phải cho nghỉ việc liên tục 22 lao động chính. Tổng số tiền vay là 258 triệu 720 nghìn đồng với lãi suất 0%, thời hạn vay là 12 tháng. Đây là doanh nghiệp đầu tiên ở tỉnh được giải ngân gói chính sách cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan báo chí địa phương để tuyên truyền và phổ biến chính sách hỗ trợ vay, hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động về thủ tục cần thiết để giải ngân vốn đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, giúp chính sách sớm đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả tích cực nhất./.

Đức Toàn