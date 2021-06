Tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

Sáng 3-6, Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Sở NN và PTNT, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở.

Vì những lý do khách quan lẫn chủ quan, từ đầu năm đến nay, tình hình tiêu thụ nông sản gặp khó khăn ở những mặt hàng cụ thể. Đối với thị trường trong nước, tiêu thụ thịt gia cầm hiện ở mức giá thấp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao khiến cho người chăn nuôi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, ách tắc trong khâu lưu thông do dịch COVID-19 đầu năm 2021 khiến cho các loại rau vụ đông tại Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và các huyện vùng ven Hà Nội bị dư thừa cục bộ. Đối với thị trường xuất khẩu, nông sản vướng các rào cản kỹ thuật ở ngay tại các thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu lớn như: Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng đông lạnh nhập khẩu do lo ngại rủi ro lây truyền dịch bệnh COVID-19 khiến cho các mặt hàng thủy sản, sữa xuất khẩu của nước ta gặp khó khăn… Nhằm thống nhất phương thức hỗ trợ doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phát triển kinh tế nông nghiệp trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trao đổi và kiến nghị những giải pháp: Xử lý các vướng mắc kỹ thuật như quy trình kiểm dịch động thực vật, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về bao gói, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc... đối với nông sản của thị trường xuất khẩu; giải quyết khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp khi các địa phương áp dụng các biện pháp tăng cường chống dịch COVID-19. Các đại biểu cũng kiến nghị về việc mở cửa thị trường, cung cấp thông tin về rào cản thương mại tại các thị trường nhập khẩu cụ thể; thuận lợi hóa quá trình kiểm dịch động, thực vật, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp thương mại nông sản.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: trong thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Bộ NN và PTNT và nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, vừa tiêu thụ được nông sản, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với ngành kinh tế nông nghiệp. Bộ NN và PTNT tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp từ phía ngành nông nghiệp các địa phương, các Hiệp hội ngành hàng. Bộ NN và PTNT yêu cầu Sở NN và PTNT các tỉnh phát huy vai trò chủ động trong việc tham mưu với UBND tỉnh mình các giải pháp sản xuất và tiêu thụ nông sản; áp dụng quy trình cấp mã số vùng trồng, kiểm dịch, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi, mô hình chuỗi cung ứng nông sản an toàn thực phẩm khép kín đảm bảo yêu cầu xuất khẩu an toàn trong điều kiện dịch COVID-19./.

Thanh Thúy