Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Nam Định sẽ diễn ra từ ngày 6-7 đến ngày 9-7-2021 tại 35 địa điểm thi trên toàn tỉnh; dự báo lượng thí sinh và người nhà thí sinh đến các địa điểm thi sẽ tăng đột biến trong những ngày diễn ra kỳ thi. Để phục vụ tốt công tác vận chuyển thí sinh, người nhà thí sinh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), không để xảy ra ùn tắc giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, Sở GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định; các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số giải pháp.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bến khách ngang sông, các bến xe và các đơn vị hoạt động vận tải khách trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường chỉ đạo công tác phục vụ vận tải, có kế hoạch kiểm tra, nắm bắt và phản ánh kịp thời các thông tin về nhu cầu đi lại trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Chuẩn bị phương tiện đảm bảo yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường; xây dựng kế hoạch huy động tối đa phương tiện vận tải khách, có phương án dự phòng xe và lái xe để tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh trước, trong và sau kỳ thi. Có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện đi lại tham dự kỳ thi; Công ty Cổ phần Xuân Thiệu Nam Định, Công ty TNHH ô tô Đại Duy, Công ty Cổ phần vận tải du lịch Trường Sơn tăng cường quản lý các tuyến xe buýt, có kế hoạch tăng số chuyến vào giờ cao điểm để giải tỏa khi lượng khách đông; Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi huy động tối đa phương tiện, khi cần thiết được phép huy động xe thay thế, xe tăng chuyến, đồng thời báo cáo Sở GTVT; không để khách tồn đọng, ùn tắc và chờ đợi lâu; Chủ động phối hợp với Thanh tra Giao thông, Công an các huyện, thành phố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác để đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bến xe.

Sở GTVT giao Thanh tra Giao thông chủ trì, phối hợp với phòng, ban, đơn vị, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, phối hợp chỉ dẫn phân luồng đảm bảo giao thông tại các khu vực có tổ chức Hội đồng thi và khi có sự cố gây ùn tắc giao thông; theo dõi việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, đảm bảo cho thí sinh và nhân dân đi lại được an toàn, nhanh chóng và thuận tiện. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý bến phà, các điểm vượt sông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021./.

Thành Trung