Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng

Ngày 1-6, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự buổi làm việc có đồng chí Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết, năm 2020 Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 3 chỉ tiêu chưa đạt là: tốc độ phát triển giá trị sản xuất của các ngành kinh tế, tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng cơ bản, thu ngân sách trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng và tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng được hoàn thiện; huyện có xã Nghĩa Minh đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định xã hội. Đặc biệt, huyện đã nỗ lực tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển của huyện. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng khu đô thị trung tâm và một số khu dân cư tập trung tại các xã, thị trấn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng cơ sở đồng bộ. Đã chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông để có mặt bằng sạch cung ứng cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, có một số doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư nhà xưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương như Tập đoàn BUDA, Công ty CP May Sông Hồng... 5 tháng đầu năm 2021, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương; tập trung xây dựng, ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của BCH Đảng bộ huyện khoá XXV; tập trung hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản; hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn như tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh, dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ, KCN Dệt may Rạng Đông... Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế; đẩy mạnh kiểm soát công tác phòng chống dịch trong các cụm công nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng.

Thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện, nhất là các nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt liên quan đến an ninh trật tự; tập trung giải quyết đơn thư, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, triển khai các cuộc thanh tra, kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tận dụng tốt cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong những năm qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện cần đặc biệt quan tâm thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chú trọng xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kiểm tra, tự giám sát, nâng giao chất lượng nguồn nhân lực theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ cấp cơ sở để nhân dân hiểu, thực hiện đầy đủ đường lối của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước; quan tâm đảm bảo an toàn, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh quốc phòng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan nội chính; nâng cao chất lượng công tác dân vận, củng cố sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực thu hút đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương như: phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế du lịch tại khu vực ven biển; thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường theo quy trình khép kín từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ nông sản./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy