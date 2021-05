Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trực Ninh

Ngày 12-5-2021, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cùng với đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh và lãnh đạo một số ngành liên quan làm việc với Thường trực Huyện ủy Trực Ninh để nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trực Ninh. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu (y tế, quân đội, công an) và huyện Trực Ninh đã tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tích cực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn huyện Trực Ninh, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Trực Ninh và các đơn vị có liên quan, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động xây dựng phương án, khẩn trương dập dịch; đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Trực Ninh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát, không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, giao UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các ban, bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành quản lý của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực, tiếp tục khản trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, không để bị động bất ngờ; phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực các trường hợp nhiễm COVID-19; ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng, không để phát sinh các ổ dịch mới; nhanh chóng ổn định tình hình theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống đài phát thanh địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; tuyên truyền trong cán bộ, công chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng quá mức, tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Yêu cầu thành phố Nam Định và các huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt những nơi đông người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao như: Nhà máy, xí nghiệp, các bệnh viện, cơ sở cách ly... Thực hiện nghiêm công tác cách ly, theo dõi sức khỏe các trường hợp sau cách ly, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo tinh thần tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn, thôn kiểm tra hộ gia đình.

5. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự tham gia của nhân dân với tinh thần mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải là pháo đài và mỗi người dân phải là chiến sĩ phòng, chống dịch. Nơi nào, đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội do nguyên nhân chủ quan, tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

6. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đảm bảo thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ bầu cử của người dân.

7. Chỉ đạo Sở Y tế mua các vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.