Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Huyện uỷ Xuân Trường

Sáng 12-5, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Xuân Trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc dâng hương tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Tổ bầu cử số 1, xã Xuân Ngọc (Xuân Trường).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện uỷ Xuân Trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 của huyện Xuân Trường: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội: năm 2020 đã thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực,giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 5.809 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019; Huyện Xuân Trường về đích NTM năm 2017, là 1 trong 5 địa phương sớm hoàn thành về đích xây dựng NTM của tỉnh; đến nay có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xóm được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội đều có bước phát triển. Công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, theo đúng luật định. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Xuân Trường trong những năm vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới huyện Xuân Trường cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; quan tâm phát triển giao thông tạo điều kiện thuận lợi giao thương giữa các vùng miền trong tỉnh đồng thời tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội,để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng Giám mục Tô ma Vũ Đình Hiệu và các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu bức tranh Hoa Sen.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh (xã Xuân Hồng), đến thăm, chúc sức khoẻ Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giáo phận Bùi Chu và kiểm tra thực tế công tác chuẩn, bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, xã Xuân Ngọc./.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Xuân Thu