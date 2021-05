UBND tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

* Phát động đợt quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 31-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các ngành, các địa phương tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, an dân. Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Tổng sản phẩm (GPRP), sản lượng thủy sản, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu hàng hoá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội... Công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trong các tháng đầu năm nằm trong top 10 tỉnh có kết quả cao trên cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Các chính sách xã hội cho người có công và các đối tượng theo quy định được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các công trình trọng điểm của tỉnh được quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công. Triển khai tốt việc cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo triển khai quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2021, các ngành, các địa phương tiếp tục chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, đã tập trung xác định 12 định hướng, nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021- 2025, gồm: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức quản lý, thực hiện tốt các loại quy hoạch trên địa bàn; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để xúc tiến, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tạo nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách. Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy từng cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong phòng, chống dịch. Nắm chắc và dự báo tốt tình hình; kết hợp hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công; không lơ là, chủ quan mất cảnh giác. Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngành NN và PTNT tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đẩy mạnh xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao và chương trình OCOP; chú trọng bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Ngành Công Thương tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý, đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch. Ngành GD và ĐT tổ chức tốt việc kết thúc năm học 2020-2021; thi tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Ngành Thuế nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được giao. Các ngành, các địa phương chủ động hoàn thành các đề án, báo cáo đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình tại các kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường (nếu có) của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; giữ vững an ninh, quốc phòng. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 4 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về: Xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao; xây dựng, phát triển thành phố Nam Định; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư; xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển giai đoạn 2021-2025. Các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch; riêng 5 huyện chưa trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất phải khẩn trương hoàn tất. Giao Sở KH và ĐT chủ trì khẩn trương đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động, kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân toàn tỉnh chung tay cùng cả nước tham gia quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với mức ủng hộ: Ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, vận động công nhân, người lao động không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Ngay tại hội nghị, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ số tiền 45 triệu đồng và chuyển cho Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Tin, ảnh: Thanh Thuý