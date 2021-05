Toàn tỉnh có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Toàn tỉnh có 1.698 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 289 khu vực khai mạc đúng giờ (7 giờ), 1.409 khu vực khai mạc trước 7 giờ. Trong đó cả 6 khu vực bỏ phiếu ở xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) khai mạc lúc 5 giờ. Số cử tri đi bầu cử chiếm tỷ lệ cao với trên 99%; trong đó có 99 xã, phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt 100%; có 124 xã, phường, thị trấn cử tri đi bầu từ 90% đến dưới 100%; có 3 xã, phường, thị trấn cử tri đi bầu dưới 90%. Không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, rộn ràng ở khắp các địa phương. Thông tin liên lạc trong ngày bầu cử đảm bảo thông suốt, không có hiện tượng nghẽn mạng, rớt mạng hoặc mất liên lạc cục bộ. Giao thông trong ngày bầu cử bảo đảm thông suốt, không xảy ra các điểm ùn tắc, tập trung đông người và phương tiện trên các trục đường chính. Các điều kiện về vật chất phục vụ bầu cử bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai rộng khắp trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu. Ở các khu cách ly tập trung, các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt và tổ chức bỏ phiếu theo phương án đã được phê duyệt./.

Xuân Thu