Tưng bừng ngày hội non sông

* Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc, tham gia bỏ phiếu và đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

* Đến 17 giờ, toàn tỉnh có 97,76% cử tri đi bỏ phiếu

Sáng 23-5, cùng với cả nước, gần 1,5 triệu cử tri trong tỉnh đã nô nức, hân hoan bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 1.698 khu vực bỏ phiếu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khai mạc, tham gia bỏ phiếu và đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã dự lễ khai mạc tại đơn vị bầu cử số 2, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đông đảo cử tri. Đơn vị bầu cử số 2, phường Lộc Hạ có tổng số 1.137 cử tri. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của tổ bầu cử, lễ khai mạc bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, phường Lộc Hạ, đã diễn ra trang trọng, phấn khởi với sự tham gia của đông đảo cử tri trên địa bàn dân cư, thực sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định).

Tại khu vực bỏ phiếu số 6 phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) đúng 7 giờ sáng, Tổ bầu cử tiến hành nghi lễ chào cờ khai mạc cuộc bầu cử. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tham dự lễ khai mạc. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể; đại diện cử tri cao tuổi, người có công với cách mạng phường Vị Hoàng. Sau lễ khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã trang trọng bỏ lá phiếu đầu tiên.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6, phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định).

Sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Giao Thủy. Huyện Giao Thủy có 115 trong tổng số 170 tổ bầu cử các xã: Giao An, Giao Tiến, Bạch Long, Quất Lâm, Giao Tân, Giao Phong... khai mạc trước 7 giờ. Tổ bầu cử số 9 xã Giao An khai mạc sớm nhất vào lúc 5 giờ 15 phút. Đến 8 giờ 30 phút, huyện Giao Thủy đã có hơn 50% tổng số cử tri đi bỏ phiếu; trong đó có tổ bầu cử thuộc các xã Giao Phong, Giao Hải đã có gần 80% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân. Là địa phương có 9 xã, thị trấn ven biển với 944 nhà đầm, chòi canh ngao; 951 tàu, thuyền tham gia khai thác thủy hải sản trên biển thu hút hàng trăm lao động nhưng cử tri nơi đây luôn có ý thức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Đến 14 giờ ngày 23-5, huyện Giao Thủy đã có hơn 90% tổng số cử tri đi bầu cử; trong đó nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao như: Giao Phong 99,65%, Giao Yến 99,2%, Giao Châu 97,24%, Giao Tiến 97,11%; tỷ lệ thấp là xã Hồng Thuận 72,93%, Giao Xuân 65,92%... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 10, xã Giao Tiến và khu vực bỏ phiếu số 4, xã Bạch Long. Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần động viên các đồng chí làm nhiệm vụ tổ chức bầu cử và cử tri đi bầu cử thể hiện sự quan tâm, chăm lo của người đứng đầu cấp ủy tỉnh với công tác bầu cử ở địa phương.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4, xã Bạch Long (Giao Thủy).

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại đơn vị bầu cử số 6, phường Hạ Long, thành phố Nam Định. Cùng dự lễ khai mạc bầu cử có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định, lãnh đạo phường Hạ Long và cử tri đại diện các tổ dân phố trên địa bàn. Đúng 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6, phường Hạ Long (thành phố Nam Định).

Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hải Hậu. Cùng đi có đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số ngành thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã đi kiểm tra các đơn vị bầu cử trên địa bàn các xã: Hải Bắc, Hải Trung và Hải Hưng. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương và bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống văn hóa, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Hải Hậu sẽ thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6, xã Hải Hưng (Hải Hậu).

Đúng 6 giờ 45 phút, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 1, phường Thống Nhất (thành phố Nam Định). Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, phường Thống Nhất (thành phố Nam Định).

Ngay sau khi các đại biểu và cử tri thực hiện nghi lễ chào cờ trang trọng, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó là các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, đại diện cử tri cao tuổi, trẻ tuổi nhất và cử tri trên địa bàn lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định).

Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 1, phường Trần Hưng Đạo và Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phan Đình Phùng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử tại các phường Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng nói riêng, thành phố Nam Định nói chung và nhấn mạnh: Khí thế tham gia bầu cử tại thành phố Nam Định rất tưng bừng, đúng là ngày hội lớn của toàn dân. Đồng chí lưu ý Ủy ban bầu cử các cấp tại thành phố phải thực hiện nghiêm túc quy trình bầu cử, nhất là phải thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công tác kiểm phiếu phải chính xác, đúng tiến độ; nắm bắt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong quá trình bầu cử; phân công rõ trách nhiệm cá nhân trong việc thông tin kết quả bầu cử. Đặc biệt, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cũng trong sáng 23-5, các tổ bầu cử tại các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri là nữ tu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại đơn vị bầu cử số 1, xã Xuân Ngọc (Xuân Trường).

Đúng 6 giờ 45 phút, tại đơn vị bầu cử số 1, xã Xuân Ngọc (Xuân Trường) đã diễn ra lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Xuân Trường. Là địa bàn có đông giáo dân, Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu phấn khởi cho biết: Thời gian qua, tôi và các linh mục, tu sĩ trong Tòa Giám mục Bùi Chu, Đại chủng viện, các dòng tu, Cô nhi viện Thánh An cùng với chính quyền địa phương đã tuyên truyền về bầu cử, vận động các chức sắc, giáo dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi bầu cử của mình và phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khi dự thánh lễ thứ nhất, giáo dân đã làm tròn nghĩa vụ của mình với phương châm “Đi đông, bầu đúng, cử xứng” và thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế để bầu được những đại biểu ưu tú nhất, đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp. Tại các khu vực bầu cử trên địa bàn huyện Xuân Trường đều được trang trí trang hoàng với nhiều sắc màu của cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu, băng rôn chào mừng, tranh cổ động... Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, danh sách cử tri được niêm yết công khai, trang trọng. Các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19 như phun khử khuẩn; chuẩn bị dung dịch rửa tay, khẩu trang y tế, sắp xếp bàn, ghế để cử tri đến bỏ phiếu thực hiện ngồi giãn cách được bố trí thực hiện nghiêm túc. Ở nhiệm kỳ này, ngoài bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, gần 141 nghìn cử tri huyện Xuân Trường tham gia bầu 34 đại biểu HĐND huyện và 514 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Trong những giờ đầu của buổi sáng, lượng cử tri đến các khu vực bỏ phiếu đông song đều nắm được các biện pháp phòng chống dịch bệnh và được các tổ viên tổ bầu cử hướng dẫn tận tình, chu đáo, đảm bảo không khí vui vẻ, an tâm khi đi bầu. Theo tổng hợp nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Xuân Trường, đã có 158 khu vực bầu cử khai mạc trước 7 giờ, 2 khu vực bầu cử khai mạc đúng 7 giờ. Số cử tri toàn huyện dự lễ khai mạc và bỏ phiếu là 20.920 người; trong đó đông nhất là tổ bầu cử số 1 xã Xuân Phương với 489 cử tri.

Huyện Mỹ Lộc có 58.220 cử tri ở 76 đơn vị bầu cử phân chia thành 83 khu vực bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu, hòm phiếu được trang hoàng đẹp đẽ đúng quy định; danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên được niêm yết ở nơi trang trọng, thuận tiện cho người dân tìm hiểu. Các điểm bỏ phiếu đều được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt; cờ Tổ quốc, cờ phướn được cắm dọc theo các khu vực bỏ phiếu tạo không khí trang nghiêm, vui tươi phấn khởi trong ngày bầu cử.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng, ở 9 khu vực bỏ phiếu của xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) đều đồng loạt tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử. Đồng chí Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân cho biết: Xã Mỹ Tân có 8.124 cử tri; nhằm ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND xã xây dựng phương án chi tiết phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Theo đó, xã thành lập 9 đội y tế; yêu cầu người tham dự tại các khu vực bỏ phiếu phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Phun khử khuẩn tại các khu vực bỏ phiếu; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay tại khu vực ra vào, khu vực ghi phiếu; bố trí lực lượng đo thân nhiệt, hướng dẫn người đi bầu cử đeo khẩu trang, vào ra một chiều tại điểm bầu cử. Ông Trần Văn Dương, thôn La Đồng, xã Mỹ Tân, chia sẻ: Với ý thức sâu sắc về ngày hội non sông tôi đã dậy từ sáng chuẩn bị, cùng đi với bà con cử tri trong xóm đến khu vực bỏ phiếu. Tôi tự mình bỏ lá phiếu đầu tiên để bầu ra những đại biểu xứng đáng. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Từ 6 giờ 30 phút sáng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ý Yên đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các điểm bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, sáng đẹp, các cử tri thực hiện các quy định trong bầu cử và được hướng dẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách. Trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, cử tri Nguyễn Thanh Tuyên, 81 tuổi, thôn Phúc Chỉ, xã Yên Thắng cho biết: Mặc dù đã nhiều lần đi bầu cử, nhưng mấy hôm nay ông vẫn háo hức chờ đợi đến ngày bầu cử, được cầm lá phiếu trên tay, lựa chọn những ứng viên đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để thay mặt cử tri và nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Ông và các cử tri trong huyện đều mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, đối với người đại biểu dân cử.

Hoà chung niềm vui của cả nước, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ngày 23-5, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở cả 24 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hưng được tiến hành trang trọng với niềm vui tươi, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân.

Huyện Nghĩa Hưng có 180 khu vực bỏ phiếu của 174 đơn vị bầu cử tại 24 xã, thị trấn. Tại điểm bầu cử ở nhà văn hóa xóm 10, xã Nghĩa Trung, đồng chí Sái Hồng Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện là người bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên và cho biết: “Để ngày bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng quy trình, luật định, công tác tuyên truyền cho bầu cử từ huyện đến các xã, thị trấn và địa bàn dân cư được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác bầu cử, nên kỳ bầu cử lần này cử tri đã hiểu được quyền công dân và hăng hái đi bầu cử đúng giờ, đầy đủ”.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở các điểm bầu cử trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch. Tính đến 12 giờ cùng ngày, toàn huyện có hơn 150 điểm bầu cử hoàn thành việc bỏ phiếu với hơn 130 nghìn cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trên 80%.

Tại huyện Trực Ninh, đúng 6 giờ, 152 tổ bầu cử trong huyện đã đồng loạt khai mạc. Các nghi thức chào cờ, kiểm tra thùng phiếu, giới thiệu cách thức về công tác bầu cử… được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cử tri tập trung ở trước khu vực bầu cử không quá 20 người, giữ khoảng cách 2m; bên trong khu vực bỏ phiếu không tập trung quá 10 người.

Cử tri đang cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 tại thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) được tạo điều kiện thực hiện quyền công dân của mình.

Trước thời điểm bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện thường xuyên tuyên truyền cho cử tri về quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện bầu cử; trong đó cử tri phải nghiên cứu, cân nhắc và chọn lựa những người xứng đáng để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Trực Ninh diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đến 13 giờ, toàn huyện có 127.267/144.005 cử tri đi bỏ phiếu, tỷ lệ đạt 88,37%.

Tại huyện Nam Trực ngày bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, rộn ràng. Từ 5 giờ 30 đến 7 giờ sáng, các tổ bầu cử trên địa bàn huyện đã đồng loạt khai mạc và tiến hành bầu cử. Lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm dưới sự tham dự và chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo huyện, xã, thị trấn và đông đảo cử tri. Ông Vũ Văn Tuynh, 85 tuổi có mặt tại Tổ bầu cử số 4, thị trấn Nam Giang để bỏ phiếu từ rất sớm. Ông Tuynh cho biết: Cũng như mọi cử tri khác, tôi kỳ vọng và tin tưởng những đại biểu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện được các chương trình hành động đã đề ra, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”… Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Nam Trực, tính đến 11 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của toàn huyện đạt 75%; địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là xã Nam Thắng với 83% cử tri đi bầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu đều tốt. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ và công khai, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cán bộ Tổ bầu cử số 4, tổ dân phố Lương Thế Vinh, thị trấn Gôi (Vụ Bản) kiểm tra, niêm yết hòm phiếu công khai trước khi tiến hành bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, thị trấn Gôi (Vụ Bản) đúng 6 giờ sáng đồng chí Phạm Xuân Quyết, TUV, Bí thư Huyện ủy đã bỏ lá phiếu đầu tiên. Bác Trần Đình Hợi, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 cho biết: “Do làm tốt công tác tuyên truyền công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử nên nhân dân rất phấn khởi, tích cực tham gia tìm hiểu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất các cấp. Tính đến 14 giờ ngày 23-5, công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn”. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Vụ Bản, toàn huyện có 106.033 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 131 điểm bỏ phiếu. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công theo kế hoạch, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện đã chuẩn bị mỗi đơn vị bầu cử có 1 hòm phiếu chính, 2 hòm phiếu phụ và một số hòm phiếu dự phòng; tổ chức phun khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 ở 150 điểm gồm 131 điểm bỏ phiếu; 18 trụ sở UBND các xã, thị trấn và khu vực tổng hợp kết quả bầu cử của huyện. Huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời những sự việc phát sinh ở cơ sở, nhất là rà soát, quản lý những người từ vùng dịch về, những trường hợp thuộc F2, F3, để có hướng xử lý kịp thời nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và thành công. Đến 14 giờ chiều, toàn huyện đã có 93.177 cử tri, chiếm 90,16% tham gia bỏ phiếu bầu; trong đó có 2 xã là Trung Thành và Kim Thái đã hoàn thành; các xã: Minh Tân, Hợp Hưng, Quang Trung, Đại Thắng và thị trấn Gôi đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%...

Đúng 7 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng trên địa bàn phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định), 150 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho 454 cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có mặt tham gia lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đại tá Lương Văn Kiểm, Uỷ viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ khai mạc.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hải Hậu tham gia Ngày hội non sông.

Theo đồng chí Lê Xuân Thanh, Phó Chính ủy, Trưởng Ban bầu cử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: “Thực hiện bầu cử trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang của tỉnh cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng (vừa thực hiện nhiệm vụ bầu cử, vừa triển khai các khu cách ly y tế tập trung...). Tuy nhiên, với sự đoàn kết, toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trước đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử theo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tiến độ theo đúng luật định. Trong đó, đã chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục toàn bộ chiến sĩ cử tri của đơn vị nắm chắc quy định về bầu cử và danh sách ứng cử viên 3 cấp (Quốc hội, HĐND tỉnh và thành phố), để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cử tri đơn vị, góp phần vào thành công chung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình bầu cử, đơn vị thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng chống dịch COVID-19 bằng cách bố trí các vị trí đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ khoảng cách theo đúng quy định”. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến 9 giờ ngày 23-5, chỉ sau 2 tiếng khai mạc lễ bầu cử, 90% cử tri của đơn vị đã tham gia bỏ phiếu. Đến 10 giờ 15 phút, 100% cử tri của đơn vị hoàn tất công tác bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu xong, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhanh chóng trở về vị trí công tác nhằm góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày hội non sông.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất của Ủy ban bầu cử các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 23-5, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 97,76% so với tổng số cử tri trong toàn tỉnh. Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục chỉ đạo các tổ bầu cử đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu đến các khu vực bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân của mình, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

