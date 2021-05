Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27-5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự lễ phát động có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế... Dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Toàn thể nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được: khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung: kinh phí mua vắc-xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ở nước ngoài... tiếp tục tham gia đóng góp ủng hộ, tạo nguồn lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh; đề nghị các cấp, các ngành, kiều bào, nhân dân không được lơ là, chủ quan; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; bày tỏ tin tưởng với tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, nước ta sẽ thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đã quyên góp, ủng hộ tiền và hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 700 tỷ đồng. Trước đó, từ ngày 24-4 đến ngày 26-5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền và vật chất ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch hơn 1.300 tỷ đồng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long... đã tham gia ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch tại lễ phát động./.

Tin, ảnh: Lam Hồng