Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xuân Trường tập huấn xử lý các tình huống trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Để chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy định, Uỷ ban Bầu cử huyện Xuân Trường đã tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác tổng hợp kết quả bầu cử và một số tình huống thường có thể xảy ra trong bầu cử cho các địa phương, đơn vị.

Kiểm tra, rà soát việc lập và niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại xã Xuân Thượng.

Nội dung tập huấn tập trung vào công tác kiểm phiếu bầu, việc xác định phiếu hợp lệ, không hợp lệ đối với từng loại phiếu bầu; việc kiểm tra tính hợp lý và chính xác của kết quả kiểm phiếu… Về một số tình huống thường xảy ra trong thời gian từ trước thời điểm bỏ phiếu 10 ngày đến khi kết thúc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phòng Nội vụ huyện đã hướng dẫn tình huống có liên quan đến các tổ chức phụ trách bầu cử. Tình huống liên quan đến việc lập, niêm yết danh sách cử tri, thẻ cử tri, việc bỏ phiếu và tình huống liên quan đến bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung và các tình huống sau bầu cử. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử, Công an huyện xây dựng phương án cụ thể, trong đó phân tích rõ một số tình huống có thể xảy ra để xử trí kịp thời song vẫn đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.

Thông qua nội dung tập huấn, tạo điều kiện cho những người làm công tác bầu cử ở cơ sở xử lý các tình huống có thể xảy ra để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn