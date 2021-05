HĐND huyện Ý Yên khoá XVIII tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 8-5, HĐND huyện Ý Yên khoá XVIII đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Ý Yên hoạt động bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tiến hành 16 kỳ họp thường lệ và kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất; ban hành 212 nghị quyết liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội. HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện đã có nhiều cố gắng nghiên cứu và đổi mới phương pháp, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động, cơ bản hạn chế tính hình thức; nhiều hoạt động được cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tổ chức của HĐND được tăng cường, hoạt động có nền nếp hơn, mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn so với nhiệm kỳ trước. HĐND huyện đã khẳng định được vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các nghị quyết HĐND huyện thông qua trong nhiệm kỳ đã tạo cơ sở pháp lý để UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Với sự điều hành linh hoạt của UBND, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và của nhân dân toàn huyện, 5 năm qua kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2018, huyện Ý Yên đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt; niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã đánh giá cao những kết quả, thành tích HĐND huyện Ý Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, khẳng định tốt hơn vị thế, vai trò của mình, HĐND các cấp trong huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đồng thời lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực tham gia HĐND các cấp./.

