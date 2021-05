Đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã chủ động nâng cao chất lượng mạng viễn thông, triển khai nhiều chương trình tăng lưu lượng, miễn giảm phí dịch vụ internet đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên nền tảng trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19.

Tiên phong trong việc chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Công ty Viễn thông Nam Định (VNPT) tổ chức cài đặt miễn phí phần mềm dạy và học từ xa miễn phí cho hơn 400 trường học trên địa bàn. Nâng cấp 100% lưu lượng đường truyền cho các sở, ngành chức năng, trung tâm giao dịch hành chính công của tỉnh, các huyện, thành phố và trường học trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Miễn phí cước data 3G/4G cho khách hàng là giáo viên và phụ huynh, học sinh khi truy cập vào App/website dịch vụ VNPT E-Learning để tham gia việc dạy và học. Cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và áp dụng gói cước di động trả sau “không đồng” cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh như: cán bộ y tế, đội ngũ những người phục vụ công tác hậu cần, công an, quân đội, tình nguyện viên tại các khu cách ly, người dân đang dùng dịch vụ VNPT ở các khu cách ly tập trung do Nhà nước quy định. Đồng thời triển khai nhiều ứng dụng miễn phí mới như App DigiLife; gói tin nhắn thương hiệu SMS Brandname cho khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và ưu đãi tặng thêm tháng cước (từ 1- 2 tháng) cho khách hàng là các danh nghiệp sử dụng dịch vụ cáp quang của VNPT bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng với VNPT Nam Định, các doanh nghiệp viễn thông khác như Viettel Nam Định, Mobifone Nam Định cũng đã đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi hỗ trợ người dân. Trong đó kể từ 1-5-2021 đến hết tháng 6-2021, Viettel Nam Định miễn phí sử dụng lưu lượng internet cho người dân khi truy cập Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng như App SmartNamĐịnh. MobiFone triển khai tặng 50% dung lượng các gói cước data cũng như khuyến mãi 20% thẻ nạp vào các ngày cố định trong tháng, góp phần duy trì mạng lưới thông tin thông suốt, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc tại nhà của người dân./.

Nguyễn Hương