Tạm giữ đối tượng đánh Công an vì bị nhắc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Đình Hoàng (SN 1978), trú tại xóm 14, xã Giao An (Giao Thủy) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Quyết định tạm giữ đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy phê chuẩn.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy, UBND xã Giao Thanh thành lập chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ phiên xã Giao Thanh do Trung úy Doãn Văn Đại, cán bộ Công an xã làm tổ trưởng. Khoảng 9h20’ ngày 14-5-2021, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt, Trung úy Đại phát hiện Trần Đình Hoàng không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu nên đã nhắc Trần Đình Hoàng đeo khẩu trang theo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành, còn lăng mạ, tấn công Trung úy Đại và lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác Công an huyện Giao Thủy đã tiến hành bắt giữ Trần Đình Hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ. Ý thức coi thường pháp luật, thờ ơ với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, chắc chắn Trần Đình Hoàng sẽ phải trả giá bằng một bản án nghiêm minh của pháp luật./.

Xuân Thu