Thành phố Nam Định phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi

Ngày 22-4, Ban Chỉ đạo 138 và Công an thành phố Nam Định phối hợp tổ chức hội nghị điểm triển khai kế hoạch “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; triển khai Kế hoạch “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội” và Kế hoạch “Xây dựng Công an cấp xã (chính quy) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ”. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tới dự.

Những năm qua Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, xây dựng nhiều mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi để họ nhận thức, sửa chữa lỗi lầm, sai phạm của bản thân, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân lương thiện là một trong những giải pháp mang tính nhân văn, góp phần từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Qua số liệu thống kê, từ năm 2016 đến quý I-2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 999 vụ việc phạm pháp hình sự, trật tự an toàn xã hội; các cơ quan chức năng đã khởi tố 2.005 vụ án hình sự, 2.285 bị can; lập 2.318 hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hiện nay, các phường, xã đang quản lý, giáo dục đối với 567 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chưa được xóa án tích; 182 người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Đây đều là những đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phạm tội, tái vi phạm pháp luật, cần tập trung biện pháp quản lý, giáo dục, cảm hóa để giúp họ tiến bộ, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 thành phố và Công an thành phố Nam Định đã triển khai 2 kế hoạch chuyên đề gồm: Kế hoạch “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; Kế hoạch “Xây dựng Công an cấp xã (chính quy) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ”. Nội dung các kế hoạch đều hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời tập trung thiết lập xã hội ngày càng trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Đại tá Phạm Văn Long đề nghị Ban Chỉ đạo 138 thành phố, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố xác định rõ phạm vi, đối tượng tập trung phát động của các kế hoạch chuyên đề. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Không ngừng củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cộng đồng dân cư. Tích cực định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm cho người lao động, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Chú trọng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện; sơ, tổng kết kế hoạch, rút kinh nghiệm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra./.

Xuân Thu