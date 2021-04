An ninh - trật tự

Xử lý 120 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 15-3-2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã tập trung ra quân đẩy mạnh tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề: “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Kết quả sau hơn một tháng ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, phát 274 tờ rơi in nội dung về việc triển khai thực hiện chuyên đề; các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ; những ảnh hưởng, tác hại của chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuyên truyền lưu động 954 lượt tại các khu vực trọng điểm về giao thông, nơi tập trung đông dân cư. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông; hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông; xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra tai nạn; lên án các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn khi tham gia giao thông... Từ ngày 15-3 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản, xử lý 2.573 lượt phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 3 tỷ đồng; trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 120 trường hợp; tước 72 giấy phép lái xe; tạm giữ 120 lượt phương tiện các loại./.

Xuân Thu