Khai mạc "Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm 2021"

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TUTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cắt băng khai mạc buổi lễ.

Sáng 22-4, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm 2021”. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TUTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TUTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham quan các gian hàng tại hội chợ.

“Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm 2021” diễn ra từ ngày 22 đến 26-4 tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh với sự góp mặt của 25 doanh nghiệp với trên 200 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh và các sản phẩm được lựa chọn của các doanh nghiệp tỉnh ngoài được sản xuất, chế biến theo các tiêu chuẩn sạch, hữu cơ, an toàn. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 nhằm tạo chiến dịch truyền thông mạnh mẽ tới người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các địa phương, thúc đẩy cơ hội hợp tác xúc tiến thương mại; nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, người tiêu dùng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao. Sự kiện cũng là cơ hội để người tiêu dùng trong tỉnh tiếp cận được với các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại chất lượng tốt hơn cho bữa ăn của mỗi gia đình./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh