Bộ Y tế và WHO khuyến cáo người dân đón Tết an toàn

Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam gửi khuyến cáo đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan tràn trên toàn cầu. Trong thông điệp của mình, Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam nêu rõ: “Sức khỏe là món quà quý nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong dịp Tết này!”.

Mỗi người dân cần cân nhắc kỹ 3 câu hỏi khi lên kế hoạch cho dịp nghỉ Tết này: 1. Các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế là gì? 2. Tình hình dịch COVID-19 trong khu vực bạn định ăn Tết như thế nào? 3. Bạn hay người thân, bạn bè sẽ ăn Tết cùng nhau có thuộc nhóm nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu mắc COVID-19?

Bộ Y tế và Văn phòng WHO khuyến cáo: “Hãy sẵn sàng thay đổi kế hoạch vào phút cuối nếu bạn hoặc những người ăn Tết cùng bạn bị ốm hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19”.

Theo Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam, “để giảm tối đa nguy cơ mắc COVID-19 khi đi lại”, người dân hãy cập nhật và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương về hạn chế đi lại và các khuyến cáo giữ an toàn; Không đi lại nếu bị ốm hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày trở lại đây. Thực hành các biện pháp bảo vệ bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn với người khác.

Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam kêu gọi người dân: “Hãy luôn thực hiện các biện pháp an toàn khi đi lại trong dịp nghỉ lễ, Tết và khi lưu trú ở các địa điểm công cộng như khách sạn, nhà nghỉ.

Trước khi đến hãy kiểm tra nơi bạn sẽ ở để chắc chắn là họ có áp dụng các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Hãy thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong toàn bộ thời gian lưu trú” - khuyến cáo nêu rõ.

* Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế - Khoảng cách) để đảm bảo an toàn./.

Theo baochinhphu.vn