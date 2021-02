Thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách

Nhân chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 4-2 đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đi thăm, tặng quà Tết một số gia đình chính sách tại huyện Nam Trực.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình ông Vũ Đức Ngọ, là bệnh binh tỷ lệ 83% ở xóm 6, xã Nam Dương; thăm, tặng quà bà Bùi Thị Bé, là vợ liệt sĩ ở thôn Đầm, xã Nam Dương; thăm, tặng quà bà Khương Thị Côi, là hộ nghèo, sống đơn thân, thường xuyên đau ốm ở thôn Chiền B, xã Nam Dương; thăm, tặng quà ông Vũ Kim Thành, ở thôn Trung Hạ, xã Nam Lợi, là thương binh; thăm, tặng quà gia đình ông Bùi Văn Trưởng, thôn Ngọc Tỉnh, xã Nam Lợi, cả gia đình bị khuyết tật nặng.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ân cần, thăm hỏi, chúc các gia đình đón Tết Tân Sửu 2021 an vui và động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Nam Trực thường xuyên quan tâm, chăm lo và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, tổ chức cho nhân dân trên địa bàn đón Tết đầm ấm, an toàn./.

Thanh Tuấn