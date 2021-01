Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ V-năm 2020

Tối 13-1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Phụ trách theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Giải Đặc biệt cho Truyền hình Nhân Dân với tác phẩm "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Năm nay cả nước có 1.710 tác phẩm (tăng 50 tác phẩm so với năm 2019) tham dự Giải Búa liềm vàng trên tất cả các loại hình báo in và điện tử, phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch COVID-19; phòng tránh, khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ… Bên cạnh những chủ đề quen thuộc về xây dựng Đảng, gương sáng đảng viên thì năm nay nhiều loạt bài có chất lượng về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội XIII, những bài học đúc kết từ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cách lựa chọn người có đức, có tài; những mô hình mới thực hiện thí điểm điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XII cần tổng kết để áp dụng trên diện rộng; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cần nghiên cứu, phân tích, lý giải; phát triển lý luận để chỉ đường cho cách mạng tiến lên trong giai đoạn mới; về củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng; về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở các địa bàn, các lĩnh vực cụ thể trong Quân đội, Công an, doanh nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, trong các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khá toàn diện. Nhiều bài viết công phu, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, nghiên cứu thực tiễn, đến cách thể hiện. Điều này chứng tỏ ban biên tập các cơ quan báo chí đã tập trung chỉ đạo, phân công phóng viên, biên tập viên có năng lực thực hiện, thu hút trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng tác phẩm.

Hội đồng sơ khảo đã chọn ra 101 tác phẩm đưa vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn trao 1 Giải Đặc biệt, 5 Giải A, 10 Giải B, 16 Giải C, 27 Giải Khuyến khích. Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (90 tập) của nhóm tác giả thuộc Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Báo Nhân Dân. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 8 giải mới đó là: Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Ban Chỉ đạo Giải đã xem xét, quyết định vinh danh nhà báo Phan Quang là Nhà báo tiêu biểu và lựa chọn 3 người là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Phát biểu tại lễ công bố và trao giải, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương và chúc mừng những thành tựu của giới báo chí cả nước đã có nhiều tác phẩm chất lượng về xây dựng Đảng và nhấn mạnh: Với hàng nghìn tác phẩm báo chí tham dự, Giải Búa liềm vàng đã góp phần giúp hàng triệu độc giả, khán thính giả hiểu đúng, đầy đủ hơn về Đảng ta, Đảng của Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, đặc biệt đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và những người đứng đầu ở các cấp, các ngành, thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; rút ra những bài học kinh nghiệm, thấy rõ ưu điểm để phát huy, những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cần phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề nghị cơ quan báo chí, đông đảo người làm báo và đồng bào cả nước, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước, hãy tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng./.

PV