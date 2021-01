Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Ngày 14-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, Sở TT và TT ôn lại truyền thống 15 thành lập ngành. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tạo điều kiện, thu hút các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông theo hướng hiện đại; làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng thành công mô hình Chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn; là hạt nhân lan tỏa những nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, đồng thời định hình sự phát triển của các nền tảng ứng dụng công nghệ số, mang lại lợi ích thiết thực cho chính quyền - người dân - doanh nghiệp và là cầu nối giữa các ngành, các cấp, giữa chính quyền và người dân trong không gian số.

Năm 2020, Sở TT và TT đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin. Đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như hoàn thành 100% các chỉ tiêu về ứng dụng CNTT theo kế hoạch năm và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020; là một trong số ít các tỉnh, thành phố trên cả nước hoàn đã thành nhiệm vụ triển khai Hệ thống báo cáo số liệu của tỉnh, cập nhật đầy đủ hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên Cổng Dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ trong năm 2020. Trong đó, đã xây dựng và triển khai thành công Trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh, kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, gửi, nhận văn bản điện tử liên thông đến 100% các cơ quan Nhà nước, và hầu hết các cơ quan Đảng, đoàn thể của tỉnh. Cấp trên 2.100 chữ ký số. Tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa điện tử và kết nối với Cổng cung cấp dịch vụ công quốc gia; đồng thời triển khai đến tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước 3 cấp. Cung cấp trên 1.671 thủ tục hành chính, trong đó có 1.382 thủ tục mức độ 4 (đạt 81%). Hoàn thành việc xây dựng Trục liên thông dữ liệu của tỉnh (LGSP) và Trung tâm an toàn an ninh mạng tỉnh (SOC) kết nối với Trục dữ liệu quốc gia (NGSP), Trung tâm An toàn an ninh mạng quốc gia, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chính phủ, Bộ TT và TT. Năm 2021, ngoài việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực được giao, Sở TT và TT tập trung cao độ cho việc xây dựng Chính phủ số; tham mưu với UBND tỉnh xây dựng đô thị thông minh; thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Trong đó ưu tiên các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công và các lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp, hướng tới phát triển một nền kinh tế số, xã hội số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở TT và TT trong 15 năm qua và chỉ đạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của tỉnh trong thời gian tới, ngành TT và TT cần tiếp tục vươn lên với tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện xuất sắc vai trò quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được giao. Tập trung làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế chính sách, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT và TT. Tạo bước đột phá trong phát triển và ứng dụng CNTT, tập trung xây dựng Chính quyền điện tử, phục vụ cải cách hành chính công. Tiếp tục phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT sâu rộng trong các ngành, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên toàn tỉnh. Tham mưu cho tỉnh xây dựng, vận hành và khai thác hiệu quả Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, giữ vị trí top đầu trên Cổng cung cấp Dịch vụ công quốc gia về cung cấp dịch vụ công mức độ 4… Trước mắt, ngành TT và TT cần tập trung khai thác hiệu quả khi Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đi vào hoạt động chính thức; tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 4; mở tài khoản thanh toán trực tuyến tới 100% xã, phường trên địa bàn và thí điểm mỗi huyện một mô hình đài truyền thanh thông minh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương