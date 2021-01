tin trong nước

Lào Cai: Xây dựng kịch bản đảm bảo tăng trưởng kinh tế trên 10%

Năm 2021, Lào Cai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 10%, tăng trên 3,69 điểm phần trăm so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người 83,4 triệu đồng/năm, bằng 109,4% so với năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước đạt 9.500 tỷ đồng, bằng 117,28% so với năm 2020...

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở KH và ĐT chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2021, đảm bảo duy trì tăng trưởng trên 10%.

Đối với những ngành đang gặp khó như thương mại, du lịch, dịch vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu ngay trong tháng 1 này đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và chính thức ký kết thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đẩy nhanh hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường cho trái cây, nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Đối với lĩnh vực du lịch, Lào Cai sẽ ưu tiên triển khai các hạng mục xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa, tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên để mở rộng không gian du lịch của tỉnh; tập trung xúc tiến quảng bá du lịch tại các đô thị lớn; thu hút khách du lịch nội địa bằng các sự kiện du lịch nổi bật.

Trong cả năm 2021, thương mại - dịch vụ phải đảm bảo lưu chuyển hàng hóa ổn định, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tiêu dùng của tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong điều kiện vẫn còn dịch bệnh; kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng Trung tâm Xúc tiến thương mại và chợ biên giới Kim Thành, dự án logistics Quang Kim. Lào Cai phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội là 16%.

Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã ban hành 18 đề án, triển khai thực hiện 16 nội dung phân cấp và 16 nội dung đổi mới trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025.

Lai Châu: Động đất có độ lớn 3,6 tại Mường Tè

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) Nguyễn Xuân Anh cho biết, trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra vào hồi 4 giờ 17 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 13-1 tại khu vực huyện Mường Tè được xếp vào loại yếu, không gây nguy cơ về rủi ro thiên tai.

Trận động đất xảy ra tại tọa độ 22,578 độ vĩ Bắc, 102,704 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đây là trận động đất tiếp theo trong hàng loạt các trận động đất đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc trong năm 2020. Khu Tây Bắc là nơi có nhiều đới đứt gãy và thường xuyên xảy ra động đất. Do đó, Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh./.

PV