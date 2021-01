Công an xã Yên Lương tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự

Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chiều 12-1, Công an xã Yên Lương (Ý Yên) đã tổ chức, ký cam kết với 13 thôn, xóm và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nội dung ký kết gồm: Tập trung tuyên truyền, thực hiện các kế hoạch, chương trình đảm bảo an ninh trật tự. Cán bộ, nhân dân thực hiện đúng quy định Luật cư trú, Đề án 896 về dữ liệu dân cư quốc gia, Phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở, các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự gương mẫu trong việc thực hiện, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng địa bàn an toàn, vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, mâu thuẫn khiến nội bộ mất an ninh trật tự./.

Văn Huỳnh