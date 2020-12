HĐND thành phố Nam Định xác định các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 17-12-2020, HĐND thành phố Nam Định khoá XVI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ mười một đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành uỷ Nam Định; Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

Năm 2020, trong điều kiện ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự quyết tâm và cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì và phát triển; có 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá như: Sản xuất công nghiệp ước đạt 15.860 tỷ đồng, tăng 9,03% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 33,7 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ; đầu tư xây dựng cơ bản đạt 268 tỷ đồng (vượt kế hoạch đề ra); giải quyết việc làm cho 5.100 lao động; tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 92,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%. Các công trình, dự án xây dựng được tập trung, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển: Giáo dục đào tạo tiếp tục duy trì thành tích đơn vị dẫn đầu tỉnh; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2021, thành phố Nam Định tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định và phát triển toàn diện của kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý đô thị; tập trung xây dựng thành phố văn minh, hiện đại gắn với đô thị thông minh. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục công tác cải cách hành chính. Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Củng cố quốc phòng, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 9%; thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8% theo chuẩn nghèo đa chiều./.

Thu Thủy